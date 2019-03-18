СМИ: ФСБ проводит обыски в магазинах «Красная икра»

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной налоговой службы проводят обыски в магазинах сети «Красная икра», которая занимается продажей рыбы, икры и морепродуктов, сообщает «Интерфакс».

Следственные мероприятия проходят как в столичных офисах и складах, так и в отделениях ритейлера в Приморье и на Сахалине. Силовики также изымают документы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку бухгалтерской документации, касающейся, в частности, уплаты налогов.

Источник агентства сообщил, что «Красная икра» является едва ли не единственным игроком столичного рынка, который не принимает пластиковые карты.

Вся сеть раздроблена на множество юридических лиц, принимающих патентную систему налогообложения.