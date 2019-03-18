Ученые выявили связь между ранними смертями и газировкой

Ученые Гарвардского университета опубликовали исследование, согласно которому чрезмерное употребление газировки и других сладких напитков увеличивает шансы умереть в раннем возрасте от рака, болезней сердца и сосудов. Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.

Как сообщают исследователи, у людей, которые выпивают 3-4 стакана газировки в неделю, риск умереть на 6% больше, чем у тех, кто не употребляет эти напитки. Оказалось, что ежедневное распитие повышает риск смерти на 14% от порции сладкой газировки в день, а от двух или более - на 21%.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные, собранные с 1980 по 2014 год в рамках проектов National Health and Nutrition Examination Survey и Health Professionals Follow-up Study. В них принимали участие свыше 100 тысяч медицинских работников, которые согласились на продолжительные наблюдения за их здоровьем.