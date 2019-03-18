Игоря Малашенко похоронили в Москве

Политолога Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь медиаменджера проводили друзья, близкие и коллеги, среди которых присутствовали известные журналисты.

Как сообщает ТАСС, после траурной церемонии в ритуальном зале Игорь Малашенко был похоронен на 17-м участке кладбища. Присутствовавшие люди произнесли прощальные речи в адрес политолога.

О смерти Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. На фоне тяжелого бракоразводного процесса и других стрессов 64-летний политолог свел счеты с жизнью в своем доме в Испании.

Малашенко известен в качестве одного из создателей телеканала НТВ в 90-ых годах. Позже он возглавил предвыборный штаб президента России Бориса Ельцина. В 2018 году политолог выступил в качестве главы штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.