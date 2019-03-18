Путин поддержал идею назвать новый корабль в честь легендарного брига «Меркурий»

Президент России Владимир Путин приехал на мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя в 1854-1855 и 1941-1944 годах «Малахов курган».

Он возложил цветы к памятнику адмирала Корнилова, который погиб во время блокады Севастополя в годы Крымской войны.

Президента встретили ветераны Великой Отечественной войны, курсанты Нахимовского военно-морского училища, а также участники движения «Волонтеры Победы». Также на «Малаховом кургане» Путин побеседовал с реконструкторами.

Президент России поддержал идею назвать один из новых кораблей в честь легендарного брига «Меркурий».

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. В Кремле отметили, запуск ТЭС будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.