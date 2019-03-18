NASA зафиксировало взрыв крупного метеорита в районе Камчатки

Восемнадцатого декабря прошлого года в небе над Беринговым морем взорвался метеорит диаметром в несколько метров. Об этом сообщает BBC со ссылкой на NASA.

Космическое тело вошло в атмосферу Земли на скорости 32 километра в секунду. Огненный шар размером в несколько метров взорвалась на высоте 25,6 километров.

Мощность взрыва оценили в 173 килотонны в тротиловом эквиваленте, что составляет около 40% от мощности взрыва Челябинского метеорита в 2013 году и в десять раз сильнее, чем ядерный удар по Хиросиме.

Специалисты NASA заявили, что взрыв такой большой космической скалы может наблюдаться два или три раза в сто лет.

Отмечается, что метеорит мог представлять опасность, поскольку пролетел недалеко от полетов гражданских самолетов между Северной Америкой и Азией.