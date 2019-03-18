Астрономы отреагировали на сближение огромного астероида ЕА2 с Землей

Опасный астероид ЕА2, о котором ранее заявили наблюдатели NASA, скорее всего, пролетит мимо Земли, в связи с чем не представляет реальной опасности. Такое мнение озвучили российские астрономы.

По словам астронома-наблюдателя томского планетария Евгения Парфенова, явление безопасно, поскольку траектория полета астероида просчитана до тысяч километров. Небесное тело должно пролететь далеко от Земли. Конечно, всегда существует вероятность ошибки в расчетах. Если ЕА2 все-таки упадет на нашу планету, он может принести заметные разрушения за счет своего крупного диаметра.

«Когда падал знаменитый челябинский метеорит, повышибало стекла домов… Здесь волна будет такая, что пострадают не стекла, а целые здания», - цитирует ТАСС астронома.

Как отметил профессор Уральского федерального университета и исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский, в данный момент астрономическое сообщество контролирует около двадцати тысяч астероидов, которые потенциально пересекают орбиту Земли. Упомянутый астероид ЕА2 диаметром около 30-40 метров подлетит к планете ближе, чем Луна. Таких близких траекторий не наблюдалось очень давно, как отметил Гроховский.