Саакашвили покинет пост главы оппозиционной грузинской партии

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили покидает пост главы оппозиционной грузинской фракции «Единое национальное движение».

Решение политика продиктовано тем, что он не может руководить организацией, находясь за пределами Грузии. По словам Саакашвили, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили создает ему препятствия для въезда в страну, а некоторые оппозиционные лидеры находятся в тюрьме.

«Поэтому в этой ситуации необходимо избрание нового председателя партии "Единое национальное движение"», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

Политик выразил уверенность, что другой представитель ЕНД Григол Вашадзе хорошо проявил себя на президентских выборах и заявил, что готов поддержать его на посту главы фракции.

В настоящее время Саакашвили находится в розыске, в Грузии на него заведено несколько уголовных дел.