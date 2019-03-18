Политолог объяснил, почему почти за 25 лет Крым так и не стал частью Украины

Украина относилась к Крыму, как к задворкам, и не вкладывала в него средств. Так считает политолог Максим Жаров. Свое мнение он выразил в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

«Она варварски относилась и к природе Крыма, и к курортной инфраструктуре. Украина не вкладывала в Крым никаких денег, она просто сосала из него все соки», - констатировал эксперт.

По его словам, до 2014 года на полуострове была «убита» инфраструктура.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года, когда большинство местных жителей проголосовало за вхождение в состав РФ.