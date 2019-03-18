Администрация Екатеринбурга просит признать банкротом барда Новикова

Администрация Екатеринбурга подала в Арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве художественного руководителя Уральского театра эстрады, известного исполнителя шансона Александра Новикова.

Сумма исковых требований составляет 1,3 миллиона рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на информацию из картотеки суда.

Ранее сам Новиков подал иск о признании банкротом его партнера, бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, задолжавшего перед заявителем более десяти миллионов рублей.

В августе 2017 года Следственный комитет РФ по Свердловской области предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о мошенничестве со средствами, выделенными на строительство жилищного кооператива «Бухта Квинс».

По данным следствия, Шилиманов вместе с партнерами незаконно похитил деньги более 60 пайщиков. Одним из фигурантов уголовного дела является Новиков. Музыкант свою вину отрицает. Ущерб от действий мошенников составил более 50 миллионов рублей.