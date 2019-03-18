Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

На церемонии также присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, глава Министерства энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Первые энергоблоки обеих станций начали работу осенью 2018 года.

В Кремле ранее отмечали, что запуск ТЭС будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.

С этого мероприятия началась рабочая поездка главы государства в Крым. Вечером в Симферополе Путин встретится с представителями общественности полуострова и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Ожидается, что глава государства в Севастополе осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города 1854-1855 и 1941-1944 годов «Малахов курган».

Вечером в Симферополе у Путина пройдет встреча с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, которые посвящены празднованию пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Российской Федерацией.