«Электроэнергия в Краснодарский край и энергозависимость»: в Крыму откроются две ТЭС

Сегодня, в день пятилетия воссоединения Крыма и России, на полуострове откроются новые энергоблоки Балаклавской и Таврической ТЭС. Это позволит решить энергетическую проблему в регионе.

«Крым становится энергонезависимым регионом РФ. И более того, он будет импортировать электроэнергию в Краснодарский край. Это очень важно», - уверен политолог Максим Жаров.

По его словам, решаются также проблемы с водоснабжением Крыма, с его транспортной доступностью.

«Построен Крымский мост, строится ускоренными темпами трасса Таврида, думаю, она будет закончена к летнему курортному сезону», - заявил Жаров в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Крым вошел в состав России по итогам референдума. В марте 2014 года подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вхождение в состав РФ.