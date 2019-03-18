«Мы вернулись домой»: в аэропорту Домодедово станцевали «Севастопольский вальс»

В подмосковном аэропорту Домодедово прошел флешмоб в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Там станцевали под «Севастопольский вальс».

К акции подключились несколько других подмосковных городов. Вечером к танцевальной эстафете присоединятся непосредственно на полуострове.

Восемнадцатого марта, в день воссоединения Крыма и России, праздничные мероприятия проходят по всей стране. В столице в рамках фестиваля «Крымская весна» открыли сразу несколько площадок, где можно увидеть выступления артистов, попробовать крымские блюда и поучаствовать в мастер-классах.

Народные гуляния и концерты проходят в различных городах России, в том числе в Омске, Новосибирске, Иркутске и Владивостоке. Пятилетие воссоединения с полуостровом отмечают даже в Петропавловске-Камчатском, где выступили творческие коллективы и прошел танцевальный флешмоб.