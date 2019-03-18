Дидье Маруани подал новый иск к Киркорову на 272 млн рублей

Лидер французской группы и композитор Space Дидье Маруани подал к Народному артисту России Филиппу Киркорову иск на 272 млн рублей о плагиате.

По словам адвоката Евгения Тарло, 18 марта Дидье Маруани личто подал иск о защите прав в Таганский районный суд Москвы. В иске сказано, что основная часть песни A Symphonic Space Dream французского исполнителя была использована в песне «Жестокая любовь», которую исполняет Киркоров.

«Иск предъявлен на 272 млн рублей в связи с нарушением авторских прав Маруани на его песню, права нарушены Филиппом Киркоровым, композитором Олегом Попковым, а также их компаниями», - пояснил Тарло.

Композитор провел подробное расследование, чтобы продемонстрировать, как две композиции сходны между собой.

«У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны», - сообщил Тарло.

В ноябре 2016 года Дидье Маруани обращался в Мосгорсуд с аналогичным иском на 75 млн рублей. Однако иск не был принят к производству.