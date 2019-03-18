Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Правительство России проиндексировало размер социальных пенсий в стране. Выплаты увеличатся на 2%. Так, средний размер пенсий, начиная с первого апреля, составит 9 266 рублей.

Постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Индексация пенсий позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек.

Индексация социальных выплат осуществляется ежегодно с 1 апреля. При этом учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.