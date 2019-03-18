В Нидерландах неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая
Несколько человек пострадали при стрельбе в голландском Утрехте.
© Видео: nos.nl © Фото: YelleTieleman twitter
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском городе Утрехт. В результате атаки несколько человек получили серьезные ранения.
На месте работают спасатели.
Как сообщили в полиции города, инцидент произошел на площади 24 октября в 10.45 по местному времени.
На настоящий момент площадь закрыта. Правоохранители устанавливают личность стрелявшего и все обстоятельства происшедшего.