«Крымская весна» в России: регионы отмечают пятилетие воссоединения

Праздничные мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией проходят 18 марта по всей стране.

В Москве в рамках фестиваля «Крымская весна» работают сразу несколько площадок, на которых можно увидеть выступления артистов, попробовать крымскую кухню и побывать на мастер-классах.

В Нижнем Новгороде жители устроили массовый флешмоб - полтысячи человек выстроились в слово «Крым» в цветах российского флага. С песнями и танцами отмечают событие и в Сибири. Концерты и народные гуляния проходят в Иркутске, Омске и Новосибирске.

Во Владивостоке митинг-концерт «Крымская весна» проходит у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». В нем принимают участие сотни местных жителей, в том числе ветераны, военные и курсанты.

Празднуют 5-летие Крыма в составе России и на Камчатке. В столице региона в понедельник выступили творческие коллективы, всех желающих приглашали станцевать вальс.