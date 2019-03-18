Семилетний «мальчик-маугли» умер в Москве

В Москве умер семилетний «мальчик-маугли». Он скончался в квартире, из которой практически никогда не выходил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах столицы.

После развода родителей ребенок остался жить с мамой и бабушкой. Как рассказали соседи, мать дома почти не появлялась, а бабушка мальчика страдала синдромом накопительства и приносила с улицы в дом мусор.

«Мальчиком они почти не занимались. При этом в квартире, в которой эта семья проживает, накопилось много мусора, который никто не выносил», - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что с ребенком мало гуляли и он не получал необходимой пищи.

Отец мальчика и соседи обращались в органы опеки, но судьба этих жалоб неизвестна. Ребенок скончался 12 марта, медики не смогли его спасти.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также следователи проверяют сведения, которые были опубликованы в СМИ об условиях жизни ребенка.