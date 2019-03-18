Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами

Вопросы с похоронами исполнительницы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, родным артистки идут навстречу, заявила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять на Троекуровском кладбище бесплатное место для захоронения Началовой.

Также сообщения СМИ опроверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Никаких проблем с похоронами Юлии Началовой нет, она будет похоронена на Троекуровском кладбище», - заявил он.

Вечером 16 марта представитель Началовой заявила, что артистки не стало. Отец певицы Виктор Началов сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца, которая была спровоцирована воспалительным процессом.

Врач Василий Шуров, у которого полгода назад лечилась Началова, рассказал, что у его пациентки не было ни диабета, ни волчанки, как сообщали некоторые СМИ. Как заявил медик, певица проходила лечение в связи с подагрой. При этом домыслы об употреблении певицей наркотиков или алкоголя специалист начисто отверг.

Юлия Началова родилась в семье музыкантов в Воронеже. Ее отец был руководителем ансамбля, а мать солисткой. Началова занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года участвовала в конкурсе «Утренняя звезда», где одержала победу. Она записала несколько альбомов, снималась в фильмах и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике певица запомнилась благодаря песням «Дюймовочка» и «Герой не моего романа».