Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами

Александра Арсентьева
13:07 18.03.2019
Также сообщения СМИ опроверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Вопросы с похоронами исполнительницы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, родным артистки идут навстречу, заявила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять на Троекуровском кладбище бесплатное место для захоронения Началовой.

Также сообщения СМИ опроверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Никаких проблем с похоронами Юлии Началовой нет, она будет похоронена на Троекуровском кладбище», - заявил он.

Вечером 16 марта представитель Началовой заявила, что артистки не стало. Отец певицы Виктор Началов сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца, которая была спровоцирована воспалительным процессом.

Врач Василий Шуров, у которого полгода назад лечилась Началова, рассказал, что у его пациентки не было ни диабета, ни волчанки, как сообщали некоторые СМИ. Как заявил медик, певица проходила лечение в связи с подагрой. При этом домыслы об употреблении певицей наркотиков или алкоголя специалист начисто отверг.

Юлия Началова родилась в семье музыкантов в Воронеже. Ее отец был руководителем ансамбля, а мать солисткой. Началова занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года участвовала в конкурсе «Утренняя звезда», где одержала победу. Она записала несколько альбомов, снималась в фильмах и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике певица запомнилась благодаря песням «Дюймовочка» и «Герой не моего романа».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.03.2019, 12:35
СМИ: в России изменятся правила продажи бензина
Дата18.03.2019, 12:53
Около 20 кораблей и подлодок вошли в состав ЧФ после присоединения Крыма
Дата16.03.2019, 14:58
По льду Байкала на скорости 218 км/ч: российский лыжник установил рекорд Гиннеса
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата18.03.2019, 13:05
Модернизированные подлодки проектов «Борей» и «Ясень» пополнят Северный флот
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:07 В стране и мире
Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами
12:42 В стране и мире
Видео
В Югре рыба массово выбрасывается на берег: видео
12:35 В стране и мире
СМИ: в России изменятся правила продажи бензина
12:12 В стране и мире
мнение
«Акция устрашения»: зачем был нужен поджог Дома профсоюзов в Одессе
12:01 В стране и мире
СМИ: в Южной Корее после случайного запуска взорвалась противовоздушная ракета
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Сохатый ретировался»: жительница Башкирии прогнала лося броском кота
Видео
Одна из важнейших американских авиабаз оказалась под водой: кадры с места
«Не давала разрешения на ампутацию» - врач Началовой о причине ее смерти
Футболистки России и Швейцарии подрались прямо на матче
Врачи назвали основные симптомы подагры
«Вся семья ошеломлена» - бабушка новозеландского стрелка извинилась за действия внука
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.