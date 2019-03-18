В Югре рыба массово выбрасывается на берег: видео

Жители Сургутского района поделились снимками, которые были сделаны возле одного из водоемов в Барсово: берег буквально усеян рыбой - ершом, щукой и окунем. Рыбаки рассказывают, что для данных мест массовой замор является типичным: когда в воде становится мало кислорода, рыба начинает задыхаться.

По словам местных жителей, рыбы там столько, что ее можно ловить руками.

«Некоторая погибла, конечно, но из-за того, что сейчас на улице минусовая погода, она не испортилась», - сообщают в социальных сетях югорчане.

Начальник отдела государственного контроля водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО Руслан Романчук рассказал, что такой улов неопасен, если причиной мора являются естественные причины.

«Одна из возможных причин такого явления - снижение уровня кислорода в воде, которое заставляет рыбу подниматься к верховьям рек, где есть повышенное его содержание», - объяснил Романчук причины этого явления «Интерфаксу».

Инспекторы собираются выехать на водоем и провести проверку, не погибла ли рыба из-за техногенного воздействия, например, от нефтепродуктов). Если это не так, то ее можно употреблять в пищу.