СМИ: в России изменятся правила продажи бензина

В России изменятся правила продажи бензина на заправках. Минпромторг подготовил изменения в правила, которые ужесточат розничную продажу бензина и дизельного топлива.

Так, АЗС обязуются продавать лишь соответствующее ГОСТу топливо, а также должны быть использованы топливораздаточные колонки определенного ГОСТа.

Более того, на заправках появятся специальные измерительные приборы, используя которые покупатель сможет самостоятельно определить количество и качества бензина.

Как сообщает «Российская газета», на заправочных станциях появятся паспорта топлива, а в чеках начнут указывать наименование и марку топлива.