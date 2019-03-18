СМИ: в России изменятся правила продажи бензина
На российских автозаправках появятся устройства для контроля за бензином.
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В России изменятся правила продажи бензина на заправках. Минпромторг подготовил изменения в правила, которые ужесточат розничную продажу бензина и дизельного топлива.
Так, АЗС обязуются продавать лишь соответствующее ГОСТу топливо, а также должны быть использованы топливораздаточные колонки определенного ГОСТа.
Более того, на заправках появятся специальные измерительные приборы, используя которые покупатель сможет самостоятельно определить количество и качества бензина.
Как сообщает «Российская газета», на заправочных станциях появятся паспорта топлива, а в чеках начнут указывать наименование и марку топлива.