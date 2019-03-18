В Грузии стартовали учения НАТО Georgia Exercise 2019

В здании грузинского минобороны прошла церемония открытия многонациональных командно-штабных учений NATO-Georgia Exercise 2019. В ним примут участие 350 военных из 24 стран-членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным ведомства, учения станут вторыми многонациональными учениями в Грузии в рамках реализации пакета сотрудничества с альянсом, заключенного в 2014 году в Уэльсе.

«Целью учений - повышение взаимосовместимости Сил обороны Грузии и ВС стран - членов и партнеров НАТО, расширение сотрудничества с государствами - членами и партнерами альянса, отработка всеобъемлющего реагирования на кризисные ситуации»,- отметили в грузинском оборонном ведомстве.

Учения будут проходить на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) до 29 марта. Ожидается, что в страну прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг.