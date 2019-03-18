«Акция устрашения»: зачем был нужен поджог Дома профсоюзов в Одессе

Политолог Олег Бондаренко объяснил, зачем батальоны, финансируемые Игорем Коломойским, подожгли Дом профсоюзов в Одессе в 2014 году. Своим мнением он поделился в программе «Специальный репортаж» на «Звезде».

«Зачем была нужна эта акция устрашения данному украинскому олигарху? Для того, чтобы не лишиться жемчужины своего транзитного бизнеса», - уверен Бондаренко.

По его мнению, Коломойский боялся отсоединения от Украины Одесской области. Тогда олигарх потерял бы контроль над Одесским припортовым заводом.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, где находились сторонники федерализации Украины. В результате пожара погибли 48 человек, более 200 пострадали.

Какую роль Коломойский сыграл в подавлении «Русской весны» на востоке Украины? И в чью избирательную кампанию вкладывает свои средства олигарх? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа». Не пропустите премьеру в понедельник, 18 марта, в 18:30 на телеканале «Звезда».

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