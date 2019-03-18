Большинство россиян заявили о более успешном развитии Крыма в составе РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил данные опроса, проведенного к пятилетию присоединения Крыма к России.

Как следует из опубликованных данных, 88% процентов всех респондентов положительно оценивают воссоединение полуострова с РФ.

18% опрошенных отметили, что после того, как Крым вернулся в состав России, жизнь их семьи изменилась в лучшую сторону. Кроме того, 21% россиян подчеркнули удобство того, что ездить на отдых в Крым отныне можно без пересечения границы. А 73% граждан РФ уверены, что регион начал развиваться более успешно после того, как вышел из Украины.

Говоря об отрицательных последствиях, 4% респондентов отметили введенные Западом санкции. При этом 29% респондентов не смогли назвать отрицательных последствий.

В России 18 марта отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении регионов в состав РФ был подписан по итогам референдума, когда более 95% местного населения высказались «за» возвращение в Россию.