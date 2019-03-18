Врач «скорой» оскорбил мать с ребенком в Дербенте, отказав в помощи

Жительница Дербента попросила врача «скорой» помочь ее ребенку, но он отказался и посоветовал вызвать другую «скорую помощь», заявив, что это не его вызов. Об этом сообщает «Регион online».

Врач грубо послал мать ребенка, решив не тратить на нее свое время. Женщина расстроилась и начала записывать на видео лицо человека, отказавшего ей и ее ребенку в помощи.

«Этот человек отказал в медицинской помощи. Он не может быть врачом. Просто послал мать с ребенком», - рассказала женщина на видео.

В этот момент медик попросил ее отойти от машины, затем распсиховался и оскорбил женщину. Потом врач закрылся в машине.

На официальной странице министерства здравоохранения Дагестана сообщили, что Минздрав проведет служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.