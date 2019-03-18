СМИ: в Южной Корее после случайного запуска взорвалась противовоздушная ракета

ВВС Республики Корея сообщили о случайном запуске противовоздушной ракеты средней дальности класса Cheongung на военной базе, которая находится в 85 километрах от Сеула.

Как сообщило агентство Yonhap, ракета взорвалась в воздухе по протоколу самоуничтожения.

По словам представителя корейских ВВС, данных о жертвах и разрушениях от взрыва пока не поступало. В настоящее время сформирована оперативная группа, чтобы выяснить причину случившегося.

Ракета средней дальности класса Cheongung рассчитана на поражение авиации противника на высоте до 40 километров. В случае сбоя в ее системе наведения она запрограммирована на самоуничтожение после запуска.