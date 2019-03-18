Студенты старших курсов смогут перейти на целевое обучение
Общее число стуентов, получивших целевое направление, значительно возрастет.
Студенты старших курсов смогут перейти на целевое обучение. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.
«Могут. И на третьем курсе - тоже», - заявил Котюков в интервью сайту «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, смогут ли студенты, которые обучаются на старших курсах заключать такие договоры.
Он также отметил, что определенная квота для поступления студентов на целевое обучение в высшие учебные заведения сохранится.
Ранее он сообщал, что у не менее 10% выпускников школ будут договоры на программы целевого обучения в рамках реализации нацпроекта «Образование».