Студенты старших курсов смогут перейти на целевое обучение. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

«Могут. И на третьем курсе - тоже», - заявил Котюков в интервью сайту «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, смогут ли студенты, которые обучаются на старших курсах заключать такие договоры.

Он также отметил, что определенная квота для поступления студентов на целевое обучение в высшие учебные заведения сохранится.

Ранее он сообщал, что у не менее 10% выпускников школ будут договоры на программы целевого обучения в рамках реализации нацпроекта «Образование».