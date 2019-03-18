В Киеве неизвестные подожгли магазин Roshen

Неизвестные в ночь на 18 марта подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве, сообщает УНН.

Злоумышленники облили магазин горючей жидкостью и подожгли, в результате чего огонь повредил часть фасада здания. Прибывшие на место поджога правоохранители обнаружили пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества. Найденные у здания вещественные доказательства были отправлены на экспертизу.

Украинская полиция завела уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Компания Roshen занимается производством кондитерских изделий и принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко в условиях строжайшей секретности вывез оборудование со своей кондитерской фабрики Roshen, находящейся на территории России в Липецке.