Россия и Сирия ожидают согласия США на расформирование «Рукбана»

США демонстрируют равнодушие к беженцам, которые находятся в катастрофическом положении в сирийском лагере «Рукбан». Они стремятся скрыть от населения лагеря и от мировой общественности положительную динамику восстановления мирной жизни, которая достигнута благодаря усилиям правительства Сирии при поддержке России и других стран. Об этом сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Кроме того, говорится о политическом и информационном давлении, которое осуществляется на всех, кто проявляет готовность оказать содействие в возрождении Сирии.

«Итоги III Международной конференции стран доноров по Сирии, состоявшейся в Брюсселе, стали еще одним подтверждением незаинтересованности США и Евросоюза в возвращении сирийских граждан из Европы к местам довоенного проживания», - сказано в заявлении.

Отмечается, что решения брюссельского форума по неоказанию официальному Дамаску финансовой помощи были приняты, несмотря на то, что ситуация в стране нормализуется, а Дамаском предпринимаются активные меры по возрождению экономики Сирии.

«Приветствуем заявление нового советника по гуманитарным вопросам специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Наджат Рошди об активизации совместной работы

с МИД Сирии по участию всемирной организации в добровольном, безопасном и достойном переселении внутренне перемещенных лиц из зоны Эт-Танф в рамках "Концепции принципиального и долгосрочного решения для населения "Рукбана"», - отмечается в заявлении.

В заявлении межведомственных координационных штабов сказано, что единственно возможным способом прекратить страдания жителей «Рукбана» является расселение лагеря в полном соответствии с их желанием. По словам представителей штабов, власти Сирии в любой момент готовы отправить подготовленные для эвакуации сирийских граждан шесть автомобильных колонн с автобусами и спасти страдающих сирийских граждан.

Отмечается, что для их спасения необходимо лишь согласие США на расформирование лагеря и предоставление гарантий безопасности передвижения транспорта в оккупированной зоне Эт-Танф.