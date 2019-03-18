В Крыму откроют две новые ТЭС в день воссоединения полуострова с Россией

В Крыму сегодня, 18 марта, состоится церемония открытия новых энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции «Порт» в Тамани.

Ожидается, что на мероприятии лично будет присутствовать президент РФ Владимир Путин, который увидит ввод в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а за запуском Таврической ТЭС и подстанции «Порт» глава РФ проследит по видеосвязи.

Визит президента на полуостров приурочен к пятилетней годовщине вхождения Крыма в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года.

Строительством тепловых электростанций занимались специалисты компании «Технопромэкспорт», которая является частью Госкорпорации Ростех.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, новые энергообъекты сыграют важную роль в обеспечении энергетической независимости Крыма. Кроме того, часть мощности можно будет использовать для оснащения энергией соседние регионы.

По словам директора филиала «Технопромэкспорта» в городе Севастополь Петра Екименко, Балаклавская ТЭС была построена в непростых условиях приблизительно за четыре года.

«Учтены все ресурсы с точки зрения их экономии. Здесь практически безотходный, то есть замкнутый сектор водоснабжения», - рассказал он.

В качестве основного вида топлива станции используют природный газ.

Екименко добавил, что введение в эксплуатацию ТЭС, по его мнению, решит проблему энергоснабжений на несколько десятилетий вперед.