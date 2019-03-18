Экс-директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 годам колонии

Бывший директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова, где два с половиной года назад утонули 14 детей, приговорена к 9,5 годам колонии.

Другие фигуранты дела получили от 9,5 лет до восьми месяцев.

Двух бывших руководителей карельского Роспотребнадзора суд оправдал.

Напомним, трагедия случилась 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель "Сямозеро"» вместе с инструкторами отправились на прогулку по озеру. В группе всего был 51 человек, четверо из них - взрослые. Когда начался шторм, две лодки с детьми вынесло на открытую воду, и к одному из островов прибило рафт с их товарищами. Обе лодки опрокинулись, в результате этого 14 человек погибли.