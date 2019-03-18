«Тысячи пропавших без вести»: политолог объяснил роль Коломойского в событиях в Днепропетровске

В марте 2014 года Петр Порошенко назначил Игоря Коломойского губернатором Днепропетровской области. После этого в районе начали массово пропадать люди. Об этом рассказал украинский и российский политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко.

«Он [Коломойский] совершенно спокойно начал душить в том же самом Днепропетровске этот самый русский мир. Причем душить в прямом смысле, там тысячи людей пропали без вести. Филатов с Корбаном сами тогда, в 2014 году, хвастались, что в посадках под Днепропетровском закопаны кучи трупов сепаратистов, как они тогда говорили», - заявил Ищенко в программе «Специальный репортаж» на «Звезде».

Борис Филатов на тот момент был мэром Днепропетровска, Геннадий Корбан - вице-губернатором.

Какую роль Коломойский сыграл в подавлении «Русской весны» на востоке Украины? И в чью избирательную кампанию вкладывает свои средства олигарх? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа». Не пропустите премьеру в понедельник, 18 марта, в 18:30 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.