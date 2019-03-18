НКО не обнаружила фейков в новостях RT France о «желтых жилетах»

Американская неправительственная организация AVAAZ не смогла обнаружить фейковую информацию в материалах RT France, которые посвящены протестам «желтых жилетов», хотя ранее власти Франции бездоказательно заявляли об обратном. Более того, специалисты AVAAZ установили, что RT France оказался абсолютным лидером по числу просмотров видео о протестах во Франции на YouTube, по показателям обогнав FRANCE 24, Le Figaro, Le Monde, L'Obs и Le HuffPost вместе взятые. Как заявляют эксперты, даже такая не симпатизирующая Российской Федерации структура, как AVAAZ, должна признать качество предоставляемых RT сведений и популярность канала среди французских зрителей. Об этом сообщает RT.

Международной некоммерческой организацией AVAAZ было проведено исследование, которое было посвящено влиянию дезинформации на протесты «желтых жилетов» во Франции, которые продолжаются с осени прошлого года. Также НКО изучала возможное влияние РФ на данное движение, в частности, со стороны RT. Но, как ни старались эксперты из AVAAZ, ни одного фейка новости от RT им найти не удалось. Кроме того, они выяснили, что YouTube-канал RT France стал самым просматриваемым в стране по тематике «желтых жилетов», обогнав по этому показателю все крупнейшие медиа Пятой республики.

«Американская НКО сделала чудесную картинку о том, что у нашего канала просмотров про “желтые жилеты” в два раза больше, чем у главных французских СМИ, вместе взятых!», - сообщила в социальной сети Facebook главред RT Маргарита Симоньян.

AVAAZ создали в 2007 году в Соединенных Штатах. Ее основателями выступили Рикен Пател, консультант ООН и нескольких американских фондов, бывший американский дипломат и конгрессмен от Демократической партии, а теперь исполнительный директор американских программ фонда «Открытое общество»* Джорджа Сороса Том Периелло и экс-дипломат Британии Том Правда.

Ранее на официальном сайте AVAAZ была размещена петиция в поддержку акта Магнитского, а в прошлом году организация выступила с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.

* Фонд «Открытое общество» - организация, деятельность которой на территории России признана нежелательной (решение Генпрокуратуры от 26.11.2015).