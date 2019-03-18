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К Пасхе готовы: Роскачество дало советы по выбору куриных яиц

Василиса Морозова
10:44 18.03.2019
Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц.
К Пасхе готовы: Роскачество дало советы по выбору куриных яиц
© Фото: imagebroker, Stefan Klein, Globallookpress

Перед Пасхой эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать куриные яйца - какого цвета и размера должен быть хороший продукт.

Как сообщается в пресс-релизе организации, Роскачество проверит готовые к продаже яйца на свежесть, содержание микроорганизмов, бактерий и антибиотиков, чистоту скорлупы и соответствие заявленной категории.

«В 2019 году эксперты исследуют 10 региональных торговых марок из Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Астраханской, Курской, Ярославской областей, Краснодарского края, республики Башкортостан и Алтайского края», - говорится в сообщении.

По словам экспертов, яйца делятся на категории в зависимости от своей массы. Данная информация указывается на скорлупе в виде цифр и букв - чем больше цифра, тем меньше размер. Крупные яйца обозначаются буквами.

В Роскачестве подчеркнули, что перед покупкой необходимо приоткрыть упаковку и проверить продукт. На каждом яйце должна быть маркировка. Цвет желтка, добавили специалисты, зависит от того, чем питалась несушка. Обычно яркий цвет имеют яйца деревенских кур, выросших на воле. Фабричные куры, питающиеся комбикормом, производят яйца с светло-желтым цветом желтка. В связи с этим некоторые производители стали вводить в рацион кур добавки, которые окрашивают цвет желтка.

Цвет скорлупы яиц зависит лишь от породы курицы и никак не влияет на состав или пищевые свойства продукта. Эксперты рекомендуют не обращать внимания на надписи «био», «эко», «органические» на упаковке, поскольку в России такой сертификации нет.

Согласно советам организации, нужно обращать внимание на срок годности, изготовление, а также на производителя. Чем ближе по географическому расположению к месту продажи, тем лучше.
Скорлупа, по мнению специалистов, не должна быть грязной или поврежденной. Перед употреблением яйца следует мыть теплой водой с мылом. А после прикосновения к скорлупе необходимо мыть руки, так как на ней может жить бактерия сальмонелла.

«Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно», - говорится в сообщении Роскачества.

Хранить яйца рекомендуется отдельно от сырого мяса и сильно пахнущих продуктов при температуре 0-5 градусов.

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