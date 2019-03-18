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Известное лекарство от стенокардии признали опасным для сердца

Василиса Морозова
10:20 18.03.2019
Препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Известное лекарство от стенокардии признали опасным для сердца
© Фото: imagebroker, Giuseppe Graziano, Globallookpress

Кардиологи из Европейского сообщества заявили, что препараты от повышенного давления и стенокардии оказались очень опасными, поскольку они могут привести к внезапной остановке сердца. Об этом сказано в заявлении Европейского общества кардиологов, опубликованном на портале EurekAlert!.

По данным медиков, высокая доза лекарств с содержанием нифедипина повышает риск желудочковой фибриляции. Специалисты отмечают, что многие кардиологи часто используют нифедипин и амлодипин. Оба препарата считаются одинаково эффективными и безопасными, при этом ни один из них не связан с внезапной остановкой сердца.

«Исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца, в то время как амлодипин - нет», - заявили специалисты.

Медикаменты, в состав которых входят дигидропиридин и амлодипин, к подобному эффекту не приводят, добавили ученые.

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