«Сохатый ретировался»: жительница Башкирии прогнала лося броском кота

В башкирском городе Октябрьский у жилого дома прогуливался лось. Одна из жительниц дома решила спугнуть его, бросив кота в сторону сохатого.

Лось испугался и ускакал, а местные жители стали снимать случившееся на видео, вместо того, чтобы вызвать специалистов.

«На одной из улиц в городе Октябрьский спокойно разгуливал лось. До тех пор, пока в него не стали кидаться котом. Сохатый решил спешно ретироваться», - сказано в сообщении в паблике в соцсетях.

В комментариях под роликом пользователи осудили бросившую кота в лося женщину, отмечая, что ее нужно заказать за жестокое обращение с животными.