Одна из важнейших американских авиабаз оказалась под водой: кадры с места

Одну из важнейших баз ВВС США Оффут около города Омаха, штат Небраска, затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури.

Как сообщает портал The Drive, на базе находились самые ценные американские самолеты-разведчики.

На настоящий момент вода практически полностью затопила взлетно-посадочную полосу базы, сейчас самолеты оттуда эвакуируют в безопасное место. При этом отмечается, что, по предварительным данным, ряд лайнеров спасти не удалось.

На место из Луизианы уже доставили систему ограждений высотой около полутора метров и длиной более 225 метров, чтобы оградить здание базы от затопления.

Информацию о затоплении в своем Facebook уже подтвердил полковник Майкл Манион. Он отметил, что базе нанесен серьезный ущерб, и несколько зданий оказались под водой в результате чрезвычайного происшествия.