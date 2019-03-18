Устроивший стрельбу в мечетях в Новой Зеландии австралийский «Брейвик» отказался от адвоката

Австралиец Брентон Таррант, который устроил стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч, в результате чего погибли 50 человек, отказался от услуг адвоката. Об этом сообщает газета The New Zealand Herald.

Суд назначил ему защитника Ричарда Питерса, выступавшего его адвокатом на первом слушании 16 марта. Однако подзащитный заявил, что в будущем хочет сам представлять себя во время судебных заседаний, отметил юрист. По словам Питерса, он не заметил каких-либо психических отклонений у подозреваемого, кроме «крайне правых взглядов».

Адвокат рассказал изданию, что Таррант во время их общения не выразил какого-нибудь сожаления в связи с содеянным, поэтому отказ от защиты, вероятно, связан с желанием использовать слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

«Это не место для трансляции каких-либо взглядов. Это место для определения степени вины. В этом случае суд не будет ему симпатизировать», - заключил он.

Отмечается, что следующее слушание по делу назначено на 5 апреля.

Напомним, Брентон Таррант и еще несколько вооруженных людей атаковали две мечети в городе Крайстчерч и пригороде Линвуде 15 марта, они расстреляли прихожан. В результате нападения 50 человек погибли, еще 40 были ранены.

Местная полиция задержала главного подозреваемого – 28-летнего гражданина Австралии Тарранта, который вел трансляцию в Интернете. Кроме того, за день до трагедии он опубликовал 37-страничный манифест «Великая замена». Эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили его с «манифестом» норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего теракт летом 2011 года.