Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут

Жительница Хьюстона в Техасе родила три пары близнецов за девять минут, сообщили сотрудники больницы в Facebook.

«Вы знали, что вероятность того, что у вас есть шестерняшки, оценивается в 4.7 миллиардов? Мы были рады приветствовать четырех сыновей и двух дочерей Тельмы Чиака сегодня утром», - говорится в сообщении.

Американка родила четырех мальчиков и двух девочек в промежутке между 4.50 и 4.59 утра. В настоящее время и мать, и дети чувствуют себя хорошо. За ними наблюдают медицинские сотрудники.

Как пишет Hindustantimes, женщина уже рассказала, какие имена она планирует дать девочкам. Она назовет их Зина и Зуриэль. Мальчикам Тельма имена пока не придумала.