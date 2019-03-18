На Крымском мосту заработает система сканирования вагонов

На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов. Об этом сообщил директор по производству компаний «Скантроник Сименс» Сергей Симочко.

Такие меры предосторожности будут предприняты для обеспечения полной транспортной безопасности на дороге. Так, устройства смогут распознавать, какой груз везет поезд.

В настоящий момент ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов. Сканирование будет проходить во время движения состава вдоль сканера, размещенного на железнодорожном пути.

Сканеры создают на базе Лаборатории электронных ускорителей МГУ. Как уточняет РИА Новости, устройство способно распознать тип и массу груза во время движения на скорости до 70 километров в час.