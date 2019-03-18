Жителей хабаровского поселка переселят из-за угрозы подтопления на Бурее

Жителей села Чекунда, которому грозит подтопление после сошедшего на реку Бурея оползня, решили расселить. Такое решение принял губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сообщается на портале краевого правительства.

Как рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, для населения Чекунды угроза сохраняется, поскольку в конце июля начнутся муссонные ливневые дожди, а в июне будет активное снеготаяние в верховьях гор.

«У нас есть серьезные опасения, что в совокупности все это приведет к затоплению 2/3 поселка», - подчеркнул он.

Специалисты отмечают, что может оказаться затоплено местное кладбище, а также жилые дома на первой линии от реки. В худшем случае - больше половины Чекунды окажется подтопленной.

Таким образом, губернатор края решил не допустить экологической катастрофы. Он распорядился перенести захоронения, а также переселить жителей Чекунды в Чегдомын и поселок ЦЭС, находящийся радом с районным центром. Часть семей переселится в пустующие квартиры в поселке, другие получат сертификаты на покупку жилья на вторичном рынке. Отмечается, что на эти цели выделят около 332 млн рублей.

«Через 4 года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение - это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение - переселять», - заявил Фургал.

Напомним, обрушение скального массива в Бурею произошло 11 декабря. Многотонный скальный обвал полностью перекрыл русло реки. Объем сошедшего грунта составил около 24 миллионов кубометров. Российские военные расчистили русло, провели буровзрывные работы, восстановив гидрологическую ситуацию и сняв риски подтопления населенных пунктов в районе.