Российские военные полицейские откопали легендарный советский танк Т-34 у линии разграничения между Сирией и Израилем в районе Голанских высот. Об этом рассказал командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев.

«Мы занимались оборудованием этого поста наблюдения и обнаружили закопанный танк Т-34. Танк был вкопан по башню, он с 1973 года, оказывается, здесь стоит», - отметил он.

По словам Нумахаджиева, российские военные не смогли не откопать его накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому они привели в надлежащий вид и сам танк, и Знамя Победы. Сам Нумахаджиев и руководил реставрацией танка.

Напомним, Израиль захватил принадлежащие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны. По итогам войны Судного дня в 1973 году стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. После чего, в 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН.

Однако с появлением террористов, в 2013 году, ООН свернула миссию в данном районе. Спустя пять лет сирийские войска установили контроль над провинцией Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем. Затем российская военная полиция выставила наблюдательные посты по линии «Браво», после чего миротворцы ООН стали возобновлять патрулирование демилитаризованной зоны.