Власти обсуждают строительство прямой железной дороги Керчь-Симферополь

Крымские власти обсуждают с российским правительством строительство прямой железной дороги между Керчью и Симферополем. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«На этом участке очень сложный рельеф, и может дорого обойтись ветка. Будет произведена электрификация всей железной дороги в Крыму», - отметил он, имея в виду участок дороги через Белогорск.

При этом, по словам Аксенова, также рассматривается вариант строительства второй линии дороги Керчь - Джанкой - Симферополь. Глава республики добавил, что реализация этого плана поспособствует развитию города, благодаря тому, что появятся новые рабочие места.