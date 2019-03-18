Аксенов заявил о превращении Крыма в неприступную крепость

За время, прошедшее с момента воссоединения с Россией, полуостров Крым стал неприступной крепостью, поэтому ему не важны провокации со стороны Киева. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Никаких угроз для Крыма нет. Безопасность крымчан обеспечена в полном объеме», - сказал он в интервью ТАСС.

Аксенов напомнил, что, согласно поручениям президента Владимира Путина, Минобороны России создало надежный щит вокрут Крыма. Так, за последние два года на полуострове были развернуты четыре дивизиона систем С-400 «Триумф» ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Крым превращен в неприступную крепость, поэтому всем можно спать спокойно», - заключил глава региона.

Крым вошел в состав Российской Федерации пять лет назад - 18 марта 2014 года. Этому историческому событию предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией.