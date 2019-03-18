Умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво»

Дик Дейл, гитарист и автор сингла Misirlou, написанного для фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», умер в США на 82-м году жизни. Об этом сообщил музыкант Брайан Уилсон в Twitter.

По данным портала TMZ, у музыканта были проблемы со здоровьем. Он два раза победил рак прямой кишки, а также лечился от диабета. При этом Дейл планировал множество выступлений в мае и летом нынешнего года.

Настоящее имя музыканта - Ричард Энтони Монсур. За годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов. Он был родоначальником музыкального стиля «серф-рок» (американской инструментальной музыки, популярной в 1960-е годы).