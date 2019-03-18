В массовых беспорядках в Сербии пострадали полицейские

Во время массовых антиправительственных протестов в Белграде пострадали полицейские.

Участники митинга забросали их камнями и бутылками и пытались создать живое оцепление вокруг президентского дворца с целью заблокировать президента Сербии Александра Вучича.

Кроме того, радикалы также попытались штурмом взять полицейский участок, где содержались арестованные за участие в беспорядках в телецентре оппозиционеры. Манифестанты угрожали бессрочным протестом, если их сторонников не отпустят.

Антиправительственные акции начались в Белграде в декабре 2018 года.

Протестующие обвиняют правительство в нападениях на оппозицию, а также выступают против нового пенсионного законодательства.