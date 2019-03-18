Ученые выяснили, что яичница и омлет могут вызвать преждевременную смерть

Эксперты из Северо-Западного университета в США заявили, что употребление куриных яиц, а также продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

«Яйца, в основном, желток - это источник пищевого холестерина», - подчеркнули американские ученые.

Как говорится в статье на MedicalXpress, ученые провели шесть исследований, в которых участвовали почти 30 тысяч человек. Испытуемые заполняли анкеты, после чего специалисты следили за их здоровьем в течение 31 года.

Ученые выяснили, что употребление 300 миллиграммов пищевого холестерина в день связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а также преждевременной смерти на 18%. В частности, потребление трех-четырех яиц в неделю было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6% и повышением риска любой причины смерти на 8%.

«В рамках здоровой диеты люди должны потреблять меньшее количество холестерина. Люди, которые потребляют меньше холестерина, имеют меньший риск сердечных заболеваний», - отметила доцент профилактической медицины Северо-Западного университета и соавтор исследования Норрина Аллен.

При этом ученые не рекомендуют вовсе отказываться от яиц и других холестериносодержащих продуктов (красное мясо), так как в них содержатся питательные вещества, в том числе аминокислоты и железо. Эксперты советуют уменьшить их количество, а также выбирать яичные белки вместо цельных яиц.