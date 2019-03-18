Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые выяснили, что яичница и омлет могут вызвать преждевременную смерть

Василиса Морозова
07:58 18.03.2019
Употребление в пищу трех-четырех яиц в день, что эквивалентно 300 мг холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые в США.
Ученые выяснили, что яичница и омлет могут вызвать преждевременную смерть
© Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress

Эксперты из Северо-Западного университета в США заявили, что употребление куриных яиц, а также продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

«Яйца, в основном, желток - это источник пищевого холестерина», - подчеркнули американские ученые.

Как говорится в статье на MedicalXpress, ученые провели шесть исследований, в которых участвовали почти 30 тысяч человек. Испытуемые заполняли анкеты, после чего специалисты следили за их здоровьем в течение 31 года.

Ученые выяснили, что употребление 300 миллиграммов пищевого холестерина в день связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а также преждевременной смерти на 18%. В частности, потребление трех-четырех яиц в неделю было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6% и повышением риска любой причины смерти на 8%.

«В рамках здоровой диеты люди должны потреблять меньшее количество холестерина. Люди, которые потребляют меньше холестерина, имеют меньший риск сердечных заболеваний», - отметила доцент профилактической медицины Северо-Западного университета и соавтор исследования Норрина Аллен.

При этом ученые не рекомендуют вовсе отказываться от яиц и других холестериносодержащих продуктов (красное мясо), так как в них содержатся питательные вещества, в том числе аминокислоты и железо. Эксперты советуют уменьшить их количество, а также выбирать яичные белки вместо цельных яиц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.03.2019, 08:30
Аксенов заявил о превращении Крыма в неприступную крепость
Дата18.03.2019, 04:00
Воздушный бой на новейших истребителях в небе над Кубанью: яркие кадры учений
Дата16.03.2019, 14:58
По льду Байкала на скорости 218 км/ч: российский лыжник установил рекорд Гиннеса
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата17.03.2019, 00:00
Глава УВЗ рассказал о планах по роботизации Т-90МС
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:07 В стране и мире
Видео
В массовых беспорядках в Сербии пострадали полицейские
07:40 Армия
Видео
Артиллерийская дуэль: кадры крупных учений с применением гаубиц Мста-Б
07:30 В стране и мире
Видео
«Великий праздник всего русского народа» - Василий Лановой о присоединении Крыма
05:55 В стране и мире
«Не давала разрешения на ампутацию» - врач Началовой о причине ее смерти
05:50 В стране и мире
Исследователи раскрыли личность Джека-Потрошителя
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Призрачная гонщица: женщина без шин на авто искрометно пронеслась по трассе
Видео
Индюк-джентльмен остановил движение и перевел через дорогу своих дам: видео
Видео
Крушение самолета из кабины пилота снял на видео венесуэльский военный
Врачи назвали основные симптомы подагры
«Вся семья ошеломлена» - бабушка новозеландского стрелка извинилась за действия внука
Видео
Обломки американского авианосца нашли на дне Тихого океана: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.