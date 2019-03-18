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Одаренный мальчик с нарушением зрения виртуозно исполнил все партии «Богемской рапсодии»: видео

Дарья Михалина
07:40 18.03.2019
Полуслепой 6-летний пианист покорил Сеть кавером на «Богемскую рапсодию» группы Queen.

В Сети обсуждают видео, на котором запечатлено, как шестилетний мальчик из Сентервилла (США, штат Огайо) виртуозно исполняет кавер на песню группы Queen Bohemian Rapsody.

C момента публикации видео его посмотрели практически полтора миллиона человек. Пользователи называют юное дарование «новым Стиви Уандером».

При этом, как рассказала мама мальчика, у ее сына с детства большие проблемы со зрением: из-за недостаточно развитых зрительных нервов ребенок слеп на один глаз, а другим практически ничего не видит.

Играя на музыкальных инструментах, он полностью полагается на слух и прикосновения. Помимо фортепиано, по признанию материи одаренного ребенка, мальчика невозможно оторвать от гитары.

В репертуаре шестилетнего Аветта уже значится большое количество песен таких исполнителей, как Адель, The Beatles, а также рождественские песни. Благодаря Интернету, он стал настолько популярен, что теперь мальчика приглашают на выступления в разные города.

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