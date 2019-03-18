«Великий праздник всего русского народа» - Василий Лановой о присоединении Крыма

Пять лет назад был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Те, кто видел, как пять лет назад Крым праздновал воссоединение с Россией, вряд ли смогут это забыть.

Своими воспоминаниями о небывалом и поистине народном празднике поделился народный артист СССР Василий Лановой. Пять лет назад, 18 марта, он выступал перед крымчанами на Нахимовской площади.

«Присоединение, возвращение к России Крыма завершилось грандиозным, невероятным праздником. Нахимовская площадь была переполнена! Это надо было видеть! И бабульки кричали: "Мы вернулись! Мы вернулись в Россию!" Это великий праздник всего русского народа», - отметил Лановой.

Со сцены Дома офицеров Василий Лановой рассказал, как переполнены были улицы, повсюду играла музыка, народ ликовал, а многие даже плакали от счастья. Накануне знаменитый артист также спел для крымчан, аплодировали жители полуострова ему стоя.