Мощнейшее наводнение в Зимбабве: десятки погибших

Число жертв страшного наводнения в Зимбабве возросло до 31. Об этом информирует министерство информационно-коммуникационных технологий страны.

При этом, как сообщают, ссылаясь на собственные источники, местные СМИ, вдвое больше людей могло погибнуть в результате природной катастрофы.

Более 100 человек пропало без вести. Некоторые из жителей потеряли свои дома, и сейчас им негде жить.

В результате трагедии несколько мостов были смыты, что осложняет работу поисково-спасательной операции.

Тропический циклон «Идаи» обрушился в пятницу, 15 марта, на центральную часть Мозамбика. Около полумиллиона человек оказались отрезанными от внешнего мира.