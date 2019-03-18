Мощнейшее наводнение в Зимбабве: десятки погибших
В Зимбабве тропический циклон унес жизни по меньшей мере 31 человека. По данным СМИ, в результате трагедии погибли 65 человек.
© Видео: Julie Havercroft, Gary Moffat, Twitter
Число жертв страшного наводнения в Зимбабве возросло до 31. Об этом информирует министерство информационно-коммуникационных технологий страны.
При этом, как сообщают, ссылаясь на собственные источники, местные СМИ, вдвое больше людей могло погибнуть в результате природной катастрофы.
Более 100 человек пропало без вести. Некоторые из жителей потеряли свои дома, и сейчас им негде жить.
В результате трагедии несколько мостов были смыты, что осложняет работу поисково-спасательной операции.
Тропический циклон «Идаи» обрушился в пятницу, 15 марта, на центральную часть Мозамбика. Около полумиллиона человек оказались отрезанными от внешнего мира.