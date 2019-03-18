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Иркутск накрыла снежная буря: в городе 9-бальные пробки и 12 ДТП

Василиса Морозова
07:12 18.03.2019
Сильный снег, метель и гололед вызвали настоящий транспортный коллапс в Иркутске утром 18 марта.
© Видео: 38RUS Иркутск, ВКонтакте

В ночь на 18 марта в Иркутске пошел сильный снег, началась метель, снег достигал 17-20 м/с.  В результате снежной бури в городе утром образовались 9-бальные пробки.

Как отмечает портал Irk.ru, было зафиксировано 12 аварий на различных участках дорог. Движение затруднено во всех районах Иркутска. По словам очевидцев, особенные трудности испытывают водители на участках, где спуски и подъемы.

В УГИБДД по Иркутской области сообщили, что сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы, чтобы помочь жителям Иркутска справиться с последствиями непогоды. Отмечается, что на дорогах дежурят 23 наряда ГИБДД.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, 18 марта по области ветер до 22 м/с и сильный ветер. Кроме того, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья могут сходить снежные лавины. В связи с чем спасатели просят водителей соблюдать осторожность.

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